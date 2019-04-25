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В Тамбовской области задержали дачного вора, который совершил целую серию краж. Об этом сообщил
Первое сообщение о краже поступило 9 апреля.
Из дачного дома потерпевшей пропал садовый инвентарь и бытовые приборы. После осмотра помещения стало ясно, что злоумышленник проник в дом, взломав дверной замок.
Опрос соседей показал, что в ближайших дачах произошли аналогичные кражи.
Чуть позже полицейские задержали мичуринца 1972 года рождения, которого ранее судили за схожие преступления. Сотрудники полиции провели обыск и изъяли часть похищенных предметов.
Теперь мужчину будут судить по пункта «А» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
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