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В Тамбовском районе женщина убила своего гражданского супруга. Об этом сообщил
Следствием установлено, что 3 февраля в селе Орловка Тамбовского района обвиняемая вместе с гражданским супругом пришли в гости к родственникам. Между ними произошел конфликт на почве ревности и мужчина ударил обвиняемую по лицу. Когда мужчина направился в сторону выхода, женщина схватила нож и нанесла ему удар в спину.
От полученного ранения 39-летний потерпевший сразу скончался.
Дело направлено в суд.
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