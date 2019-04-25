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В Тамбове водитель «легковушки» сбил мотоциклиста. Об этом сообщил
ДТП произошло в среду, 24 апреля, около 15:50.
На нерегулируемом перекрестке улиц Северо-Западная и Агапкина водитель автомобиля «Renault Logan», мужчина 1981 года рождения, поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом «XGJ 150-23 Patron Sport» за рулем которого ехал мужчина 1990 года рождения.
Водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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