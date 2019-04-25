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9:42, 25 апреля 2019 285
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В Спасском районе ликвидировали стихийную свалку

В Спасском районе ликвидировали стихийную свалку

Около поселка Лакаш Спасского района ликвидировали стихийную свалку. В начале апреля внимание к куче мусора привлекли активисты ОНФ.

Отмечается, что отходы в этом месте скапливаются регулярно. Ранее общественники уже обращались к администрации местного муниципалитета. Тогда свалку убрали, но после зимы она образовалась снова.

По словам главы Лакашинского сельского поселения, такая ситуация складывается из-за того, что ближайшая санкционированная свалка находится в 60 километрах от поселка.

Общественники считают, что проблема должна решиться с началом реализации «мусорной реформы» в регионе.


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