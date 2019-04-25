В Спасском районе ликвидировали стихийную свалку

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Около поселка Лакаш Спасского района ликвидировали стихийную свалку. В начале апреля внимание к куче мусора привлекли активисты
Отмечается, что отходы в этом месте скапливаются регулярно. Ранее общественники уже обращались к администрации местного муниципалитета. Тогда свалку убрали, но после зимы она образовалась снова.
По словам главы Лакашинского сельского поселения, такая ситуация складывается из-за того, что ближайшая санкционированная свалка находится в 60 километрах от поселка.
Общественники считают, что проблема должна решиться с началом реализации «мусорной реформы» в регионе.
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