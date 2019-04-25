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В Сараевском районе назначили нового прокурора. Им стал советник юстиции Алексей Алябьев. Об этом сообщил
Алексей Алябьев родился в 1978 году в Рязанской области. В органах прокуратуры служит с 2005 года. Трудовую деятельность начинал помощником прокурора Шиловского района, затем работал следователем прокуратуры Шацкого района.
С 2006 года проходил службу в должности заместителя прокурора Путятинского района Рязанской области.
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