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В Рязани появились два новых проезда. В четверг, 25 апреля, депутаты гордумы присвоили названия 1-й и 2-й Мушковатовские проезды двум новым объектам улично-дорожной сети.
Они расположатся в Дягилеве между улицами Мушковатовской и Березняковской и проездами: 3-й Базарный и 1-й Почтовый.
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