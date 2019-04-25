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10:20, 25 апреля 2019 154
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В Россию могут запретить ввозить пармезан и хамон — СМИ

В Россию могут запретить ввозить пармезан и хамон — СМИ

В Россию могут запретить туристам ввозить пармезан и хамон, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию письма, отправленного национальной мясной ассоциацией вице-премьеру Алексею Гордееву.

Ассоциация​, куда входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком» и другие, попросила запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом ​и ручной кладью на границе. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

Авторы заявили, что сейчас растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа. Для человека вирус не опасен, при попадании в организм он погибает, однако если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы — он попадает на свалки, разносится по воздуху.

В аппарате вице-премьера изданию заявили, что письмо поступило. Там добавили, что вопрос прорабатывается Минсельхозом.

Представители Минсельхоза и Россельхознадзора «Ведомостям» заявили, что поддерживают такие меры.


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