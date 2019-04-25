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В Россию могут запретить туристам ввозить пармезан и хамон, пишет газета «
Ассоциация, куда входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком» и другие, попросила запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.
Авторы заявили, что сейчас растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа. Для человека вирус не опасен, при попадании в организм он погибает, однако если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы — он попадает на свалки, разносится по воздуху.
В аппарате вице-премьера изданию заявили, что письмо поступило. Там добавили, что вопрос прорабатывается Минсельхозом.
Представители Минсельхоза и Россельхознадзора «Ведомостям» заявили, что поддерживают такие меры.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.