В «Рельеф-Центре» прошла конференция HR-специалистов Рязани

В среду, 24 апреля, в головном офисе компании «Рельеф-Центр» прошла конференция для hr-специалистов, на которой собрались рекрутеры ведущих рязанских компаний.

Мероприятия организовала компания HeadHunter. Оно состоялось в формате практикума, призванного помочь работодателям превратить соискателей в реальных сотрудников.

Чтобы узнать лучшие лайфхаки поиска сотрудников и обменяться полезными кейсам, в головной офис «Рельеф-Центра» приехали hr-специалисты из ГК «Автоимпорт», Прио-Внешторгбанка, «Доширак-Рязань», «Игротрейд», «WinWin Consult», аккумуляторного завода «ТАНГСТОУН» и ряда других рязанских компаний.

Директор нижегородского филиала HeadHunter Ольга Брылева рассказала, как эффективно применять воронку рекрутмента и какие в настоящий момент существуют умные технологии поиска кандидатов.

В своем выступлении Ольга отметила, что в топе самых востребованных направлений в рязанском регионе находятся продажи, далее следуют рабочие специальности и производство.

В перерыве между выступлениями спикеров для гостей мероприятия организовали экскурсию по центральному логистическому комплексу компании «Рельеф-Центр», который занимает площадь более 45 тысяч кв м и относится к классу А+.

Также гости смогли познакомиться с офисом компании, который занимает девять этажей и оснащен собственным корпоративным кафе, медицинским и учебным центрами, комфортабельными переговорными и зонами отдыха.

Директор по персоналу «Рельеф-Центра» Ольга Каширина и руководитель направления регионального подбора Мария Лиданова поделились с коллегами успешными кейсами по закрытию сложных вакансий как в Рязани, так и в семи российских регионах, где у компании представлены филиалы.

Помимо этого, они рассказали участникам практикума о большой работе по формированию hr-бренда компании. Также Мария Лиданова представила эффективные инструменты по подбору линейного персонала и поделилась полезными советами, как составить индивидуальное описание вакансий под конкретные направления.

«В настоящий момент в „Рельеф-Центре“ работают 2450 человек. И работа ведется не только по привлечению новых кадров в команду, но и по созданию дополнительной мотивации и развитию корпоративной культуры», — отметила Мария Лиданова.

«Мероприятие стало важным шагом по сплочению HR-сообщества Рязани. Регулярные встречи для обмена опытом и обсуждения лучших практик будут проходить и в дальнейшем», — прокомментировали в «Рельеф-Центре».