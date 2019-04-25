Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:31, 25 апреля 2019 259
 0    0

В пятницу в Солотче отключат свет. Адреса

В пятницу в Солотче отключат свет. Адреса

В пятницу, 26 апреля, в Солотче отключат электричество. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 14:00 света не будет по следующим адресам:

  • улица Первомайская, дома с 1 по 96;
  • улица Школьная, дома с 1 по 57;
  • улица Вольная, дома 8, 14;
  • улица Лесная, дома с 1 по 13.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Чиновники изменили расчет НДФЛ при выплате зарплаты

Чиновники изменили расчет НДФЛ при выплате зарплаты

Все ответы по расчету аванса — в журнале «Зарплата».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 167 243
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 9
11:03, 12 апреля 2019 87 509
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
16:37, 24 апреля 2019 46 002
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 2
14:45, 25 апреля 2019 43 399
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов
16:50, 25 апреля 2019 37 283
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 1
Все новости
Форум