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14:24, 25 апреля 2019 939
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В праздничные дни изменится режим работы рязанских МФЦ. Расписание

В праздничные дни изменится режим работы рязанских МФЦ. Расписание

В праздничные дни изменится режим работы рязанских МФЦ. Об этом сообщил сайт многофункционального центра Рязанской области. Расписание:

  • 30 апреля — с 8:00 до 19:00;
  • 1 мая — нерабочий день;
  • 2, 4 мая — с 9:00 до 16:00;
  • 3, 5, 12 мая — выходные дни;
  • 6 мая — с 8:00 до 18:00;
  • 7 мая — 8:00 до 20:00;
  • 8 мая — с 9:00 до 19:00;
  • 9 мая — нерабочий день.
  • 10 мая и 11 мая — с 9:00 до 16:00;

С 13 мая отделы начнут работать в обычном режиме.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 7 (4912) 55-50-55.

Расписание районных отделов смотрите по ссылке.


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