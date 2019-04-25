В праздничные дни изменится режим работы рязанских МФЦ. Расписание

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В праздничные дни изменится режим работы рязанских МФЦ. Об этом сообщил
С 13 мая отделы начнут работать в обычном режиме.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
Расписание районных отделов смотрите по
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За 40 лет, которые миновали со дня образования «Рязаньэнерго», энергосистема региона претерпела много изменений.