В ночь на пятницу на Северной окружной перекроют движение

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В ночь на пятницу, 26 апреля, в Рязани на Северной окружной дороге перекроют движение, сообщили в
Из-за демонтажа рекламной конструкции ограничения будут действовать с 0:00 25 апреля и до 3:00 26 апреля на участке в районе подъема в сторону улицы Бирюзова закроют движение транспорта в обоих направлениях.
Управление благоустройства установит дорожные знаки.
Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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