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9:55, 25 апреля 2019 183
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В Липецкой области «Лада» сбила мотоциклиста

В Липецкой области «Лада» сбила мотоциклиста

В Липецкой области «Лада» сбила мотоциклиста. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

ДТП произошло в городе Данков 24 апреля. Около 14:10 на улице Островского 67-летний водитель «Лады» столкнулся с мопедом «Гепард». Мотоциклом управлял 24-летний молодой человек.

По предварительным сведениям водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда.


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