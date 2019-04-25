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В Липецкой области «Лада» сбила мотоциклиста. Об этом сообщил
ДТП произошло в городе Данков 24 апреля. Около 14:10 на улице Островского 67-летний водитель «Лады» столкнулся с мопедом «Гепард». Мотоциклом управлял 24-летний молодой человек.
По предварительным сведениям водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда.
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