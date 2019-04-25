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17:51, 25 апреля 2019 193
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В Калужской области осудили бывшего сотрудника министерства обороны России

В Калужской области осудили бывшего сотрудника министерства обороны России

В Калужской области осудили бывшего сотрудника министерства обороны России. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что подсудимый, который занимал должность врио начальника «Калужской квартирно-эксплутационной части района» Министерства обороны Российской Федерации, незаконно приобрел квартиру в Калуге, стоимостью более 2 миллионов рублей.

Обвиняемый вину не признал, однако, суд согласился с мнением обвинителя и приговорил подозреваемого к трем годам тюрьмы.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.


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