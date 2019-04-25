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18:26, 25 апреля 2019 351
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В аварии с микроавтобусом в Спасском районе пострадали двое

В аварии с микроавтобусом в Спасском районе пострадали двое

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В аварии с микроавтобусом в Спасском районе пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 25 апреля, в 16:30, на 252 километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, 40-летний житель Саратовской области не справился с управлением, его Peugeot Boxer перевернулся.

Травмы получили пассажиры микроавтобуса.


© RZN.info

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