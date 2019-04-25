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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В аварии с микроавтобусом в Спасском районе пострадали двое. Об этом
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, в 16:30, на 252 километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, 40-летний житель Саратовской области не справился с управлением, его Peugeot Boxer
Травмы получили пассажиры микроавтобуса.
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