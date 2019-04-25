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Участок под новый микрорайон за «Европой» перевели в зону высотной застройки. Изменения в правила землепользования утвердили депутаты гордумы в четверг, 25 апреля.
На территории площадью 1,5 гектара
Ранее аналогичные изменения
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