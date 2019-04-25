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12:10, 25 апреля 2019 480
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Участок под новый микрорайон за «Европой» перевели в зону высотной застройки

Участок под новый микрорайон за «Европой» перевели в зону высотной застройки

Участок под новый микрорайон за «Европой» перевели в зону высотной застройки. Изменения в правила землепользования утвердили депутаты гордумы в четверг, 25 апреля.

На территории площадью 1,5 гектара планируют построить высотки эконом-класса переменной этажности (9-13). Рядом появятся спортплощадки, новые дороги и развязка на Карцево с последующим выходом на Льгово.

Ранее аналогичные изменения вносили в генплан.


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