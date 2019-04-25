Рязанцу вынесли приговор за убийство бабушки

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Рязанцу, который убил свою бабушку, вынесли приговор. Об этом сообщил
Случай произошел в конце декабря 2018 года. 24-летний рязанец в нетрезвом состоянии вернулся домой на улице Керамзавода, где жил вместе с бабушкой. Он разозлился на пенсионерку, поскольку та шумно передвигалась по квартире и мешала ему спать. Мужчина схватил женщину и
После этого пенсионерка не менее суток пролежала на кухне. Рязанец думал, что она жива и не пытался помочь.
О произошедшем
Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.
Ему назначили восемь лет колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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