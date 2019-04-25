RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанцев позвали на уборку Торгового городка. Субботник проведут 27 апреля,
Участников субботника проведут по нескольким павилионам с экскурсией.
Начало в 10:00.
Отмечается, что 18-19 мая специалисты обсудят реконструкцию Торгового городка, привлечение инвесторов и функциональное использование находящихся на его территории построек.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЭкс-полицейского, подозреваемого в избиении парня в рязанском клубе, отправили в СИЗО
|
cледующая новость →На улице Есенина прорвало теплотрассу
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.