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12:25, 25 апреля 2019 317
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Рязанцам предложили купить пасхальные сувениры, чтобы собрать деньги на лекарства для бедных

Рязанцам предложили купить пасхальные сувениры, чтобы собрать деньги на лекарства для бедных

Фото: © RZN.info / Анна Шмакова

В Казанском женском монастыре перед Пасхой проведут благотворительную ярмарку. На собранные деньги купят лекарства для нуждающихся, сообщили в обители.

Открытки, расписные яйца и другие пасхальные сувениры делали воспитанники воскресной школы, которая работает при монастыре.

«Купив такую поделку, выполненную руками маленьких прихожан, каждый человек станет сопричастным к делам милосердия, о которых Сам Господь в проповеди народу говорил: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», — пояснили в епархии.

Ярмарка откроется в субботу, 27 апреля, в 11:00 у входа в Казанский храм монастыря. Она проработает до 14:00.


© RZN.info

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