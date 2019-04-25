Рязанцам предложили купить пасхальные сувениры, чтобы собрать деньги на лекарства для бедных

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Фото: © RZN.info / Анна Шмакова
В Казанском женском монастыре перед Пасхой проведут благотворительную ярмарку. На собранные деньги купят лекарства для нуждающихся,
Открытки, расписные яйца и другие пасхальные сувениры делали воспитанники воскресной школы, которая работает при монастыре.
«Купив такую поделку, выполненную руками маленьких прихожан, каждый человек станет сопричастным к делам милосердия, о которых Сам Господь в проповеди народу говорил: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», —
Ярмарка откроется в субботу, 27 апреля, в 11:00 у входа в Казанский храм монастыря. Она проработает до 14:00.
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