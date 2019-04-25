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11:19, 25 апреля 2019 241

«Рязаньэнерго» исполнилось 40 лет

«Рязаньэнерго» исполнилось 40 лет

В четверг, 25 апреля, «Рязаньэнерго» исполнилось 40 лет. Приказ о создании районного энергетического управления издали в 1979 году.

На сегодняшний день «Рязаньэнерго» — это один из девяти филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — дочернего общества крупнейшей в России энергокомпании ПАО «Россети».

Компания оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в регионе. В состав филиала входят 12 районов электрических сетей (РЭС), которые обслуживают территорию площадью свыше 39 тысяч квадратных километров с населением более 1 миллиона 114 тысяч человек.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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