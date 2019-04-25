RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 25 апреля, «Рязаньэнерго» исполнилось 40 лет. Приказ о создании районного энергетического управления издали в 1979 году.
На сегодняшний день «Рязаньэнерго» — это один из девяти филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — дочернего общества крупнейшей в России энергокомпании ПАО «Россети».
Компания оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в регионе. В состав филиала входят 12 районов электрических сетей (РЭС), которые обслуживают территорию площадью свыше 39 тысяч квадратных километров с населением более 1 миллиона 114 тысяч человек.
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тамбове водитель «легковушки» сбил мотоциклиста
|
cледующая новость →На пожаре в Путятине погиб мужчина
В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.