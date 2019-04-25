Ресторан «Старгород» пригласил рязанцев на «Воскресный обед»

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Ресторан «
В праздничном меню пироги, курник, телятина из печи, разносолы собственного производства, куличи из теста бриошь и чай из самовара.
Для детей аниматоры проведут мастер-класс на пасхальную тематику.
Стоимость обеда в формате шведского стола — 800 рублей на одну персону. Дети до десяти лет в сопровождении взрослых — бесплатно.
Количество гостей ограничено, забронировать стол можно по телефону 700-002. Адрес ресторана «Старгород»: улица Мюнстерская, 2.
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