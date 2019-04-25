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11:04, 25 апреля 2019 282

Ресторан «Старгород» пригласил рязанцев на «Воскресный обед»

Ресторан «Старгород» пригласил рязанцев на «Воскресный обед»

Ресторан «Старгород» пригласил рязанцев отметить Пасху. 28 апреля здесь пройдет «Воскресный обед», который продлится с 12 до 16 часов.

В праздничном меню пироги, курник, телятина из печи, разносолы собственного производства, куличи из теста бриошь и чай из самовара.

Для детей аниматоры проведут мастер-класс на пасхальную тематику.

Стоимость обеда в формате шведского стола — 800 рублей на одну персону. Дети до десяти лет в сопровождении взрослых — бесплатно.

Количество гостей ограничено, забронировать стол можно по телефону 700-002. Адрес ресторана «Старгород»: улица Мюнстерская, 2.


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