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21:27, 25 апреля 2019 1 836
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Рассказавший об акции десантников депутат удалил пост с сорванными погонами 1

Рассказавший об акции десантников депутат удалил пост с сорванными погонами

Депутат госдумы от Рязанской области Александр Шерин, который рассказал у себя на странице в Facebook об акции с сорванными погонами курсантов ВДВ, удалил свой пост.

«На период проведения разбирательств и всесторонней проверки пост о курсантских погонах удален до полного выяснения обстоятельств произошедшего, и, самое главное, во избежание дополнительных проблем у курсантов», — написал Шерин.

Ранее депутат рассказал, что в ночь со вторника рязанские курсанты оставили свои погоны у монумента Маргелову из-за смены цвета погон.

Позже курсанты прокомментировали это, а представители ВДВ рассказали о причинах смены погон.

На ситуацию также отреагировал экс-командующий ВДВ.


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