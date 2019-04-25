Рассказавший об акции десантников депутат удалил пост с сорванными погонами

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Депутат госдумы от Рязанской области Александр Шерин, который рассказал у себя на
«На период проведения разбирательств и всесторонней проверки пост о курсантских погонах удален до полного выяснения обстоятельств произошедшего, и, самое главное, во избежание дополнительных проблем у курсантов», — написал Шерин.
Ранее депутат рассказал, что в ночь со вторника рязанские курсанты
Позже курсанты
На ситуацию также отреагировал
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