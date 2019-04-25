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10:05, 25 апреля 2019 344
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Попавший в ДТП на Касимовского шоссе мотоциклист ехал без «прав»

Попавший в ДТП на Касимовского шоссе мотоциклист ехал без «прав»

Фото: УМВД по Рязанской области

Попавший в ДТП в Кальном мотоциклист ехал без «прав». Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 24 апреля, примерно в 18:20 вблизи дома №27 на Касимовском шоссе.

По предварительной информации, 61-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем Chevrolet Epica, на регулируемом перекрестке поворачивал налево в сторону улицы Боголюбова и столкнулся с мотоциклом Honda, ехавшем во встречном направлении.

В результате аварии пострадал 20-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу. В пресс-службе отметили, что молодой человек не имеет водительских прав. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее с места происшествия появилось видео.


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