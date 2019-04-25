Попавший в ДТП на Касимовского шоссе мотоциклист ехал без «прав»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Попавший в ДТП в Кальном мотоциклист ехал без «прав». Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в среду, 24 апреля, примерно в 18:20 вблизи дома №27 на Касимовском шоссе.
По предварительной информации, 61-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем Chevrolet Epica, на регулируемом перекрестке поворачивал налево в сторону улицы Боголюбова и столкнулся с мотоциклом Honda, ехавшем во встречном направлении.
В результате аварии пострадал 20-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу. В пресс-службе отметили, что молодой человек не имеет водительских прав. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее с места происшествия появилось
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