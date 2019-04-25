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16:34, 25 апреля 2019 2 618
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Под Тулой без разрешения властей построили асфальтобетонный завод

Под Тулой без разрешения властей построили асфальтобетонный завод

Под Тулой без разрешения властей построили асфальтобетонный завод. Об этом пишет ИА «Тульские новости».

Завод на площади больше 30 тысяч квадратных километров построили в деревне Тайдаково Ясногорского района.

Земля, на которой он установлен относится к «категории сельскохозяйственного назначения».

Незаконность завода подтвердил и глава Ясногорского района Владимир Мухин:

«В собственности владельцев участка лишь пара зданий производственного назначения. Могу сказать совершенно четко, что на сегодня разрешения на существование завода отсутствует. Еще в декабре 2018 года было выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства РФ», — сказал Мухин.

Если юридический вопрос не будет решен в ближайшее время, то завод придется снести.


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