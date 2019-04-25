RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Под Тулой без разрешения властей построили асфальтобетонный завод. Об этом пишет ИА «
Завод на площади больше 30 тысяч квадратных километров построили в деревне Тайдаково Ясногорского района.
Земля, на которой он установлен относится к «категории сельскохозяйственного назначения».
Незаконность завода подтвердил и глава Ясногорского района Владимир Мухин:
«В собственности владельцев участка лишь пара зданий производственного назначения. Могу сказать совершенно четко, что на сегодня разрешения на существование завода отсутствует. Еще в декабре 2018 года было выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства РФ», — сказал Мухин.
Если юридический вопрос не будет решен в ближайшее время, то завод придется снести.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЭкс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками
|
cледующая новость →Федеральный канал снял сюжет о развитии цифровой медицины в Рязани
Эксклюзивное интервью председателя областной думы.