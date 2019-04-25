Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:49, 25 апреля 2019 240
 0    0

Под Рязанью загорелась трава

Под Рязанью загорелась трава

В четверг, 25 апреля, у села Поляны под Рязанью загорелась трава. По словам очевидцев, огонь охватил большую площадь.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что на месте работает пожарный расчет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Школа 360» провела творческий конкурс накануне Дня Победы

«Школа 360» провела творческий конкурс накануне Дня Победы

В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 131 743
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 6
11:03, 12 апреля 2019 86 412
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 766
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
11:29, 24 апреля 2019 19 746
В Калуге мотоциклист погиб после столкновения с трактором
16:37, 24 апреля 2019 19 211
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову
Все новости
Форум