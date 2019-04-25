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В четверг, 25 апреля, у села Поляны под Рязанью загорелась трава. По словам очевидцев, огонь охватил большую площадь.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что на месте работает пожарный расчет.
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В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.