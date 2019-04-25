Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:42, 25 апреля 2019 311
 0    0

Пьяный рязанец напал ночью на прохожего

Пьяный рязанец напал ночью на прохожего

На улице Зубковой напали на 20-летнего рязанца. Инцидент произошел около полуночи, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек рассказал полиции, что неизвестный несколько раз ударил его, сбил с ног, забрал наушники и две тысячи рублей и скрылся.

Составив портрет злоумышленника и опросив местных жителей, оперативники установили его личность. Оказалось, что к грабежу причастен 25-летний рязанец. В момент совершения преступления он был пьян.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
40 минут назад
Чиновники изменили расчет НДФЛ при выплате зарплаты

Чиновники изменили расчет НДФЛ при выплате зарплаты

Все ответы по расчету аванса — в журнале «Зарплата».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 131 690
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 6
11:03, 12 апреля 2019 86 411
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 766
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
11:29, 24 апреля 2019 19 742
В Калуге мотоциклист погиб после столкновения с трактором
16:37, 24 апреля 2019 19 192
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову
Все новости
Форум