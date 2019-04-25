Пьяный рязанец напал ночью на прохожего

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На улице Зубковой напали на 20-летнего рязанца. Инцидент произошел около полуночи, сообщила
Молодой человек рассказал полиции, что неизвестный несколько раз ударил его, сбил с ног, забрал наушники и две тысячи рублей и скрылся.
Составив портрет злоумышленника и опросив местных жителей, оперативники установили его личность. Оказалось, что к грабежу причастен 25-летний рязанец. В момент совершения преступления он был пьян.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.
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