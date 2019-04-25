Одну из рязанских улиц перекроют на 19 дней

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Улицу Стройкова перекроют на 19 дней. Об этом
От дома №37 до дома №54 рабочие будут ремонтировать теплотрассу. Работы начнутся в пятницу, 26 апреля, в 10:00. Они продлятся до 24:00 14 мая.
Участок огородят. Там установят предупреждающие знаки.
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За 40 лет, которые миновали со дня образования «Рязаньэнерго», энергосистема региона претерпела много изменений.