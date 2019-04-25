Нелегал из Узбекистана угнал с автомойки машину рязанца и попал в ДТП

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Гражданин Узбекистана, который проживает в Рязани без регистрации и работает в автомойке, угнал машину клиента. Об этом сообщила
31-летний потерпевший оставил рабочим свой Chevrolet Cruze, а когда вернулся, автомобиль пропал.
Угнанную машину наряд ДПС обнаружил на одной из улиц города. Оказалось, что 28-летний сотрудник автомойки решил покататься и вернуть Chevrolet до возвращения владельца. Однако иностранец не справился с управлением и врезался в пристройку дома. После этого он скрылся.
Нарушителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
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