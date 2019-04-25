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9:11, 25 апреля 2019 569
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На Шри-Ланке произошел новый взрыв

На Шри-Ланке произошел новый взрыв

На Шри-Ланке произошел взрыв в районе Пугода к востоку от столицы Коломбо, пишет RT со ссылкой на телеканал Newsfirst.

О погибших и пострадавших пока не сообщается, на месте работает полиция.

Напомним, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи в воскресенье, 21 апреля, в католических церквях и отелях прогремело восемь взрывов. Еще один взрыв произошел на следующий день около церкви, пострадавшей от воскрескного теракта. Погибли 290 человек, еще 500 пострадали.

Полиция задержала 24 подозреваемых.

Один из нападавших вел прямую трансляцию убийств, а перед этим опубликовал в соцсетях «манифест».

Позже «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) взяло на себя ответственность за серию за взрывов.

Фото Aashik Nazardeen


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