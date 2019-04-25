На Шри-Ланке произошел новый взрыв

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На Шри-Ланке произошел взрыв в районе Пугода к востоку от столицы Коломбо, пишет RT со ссылкой на телеканал Newsfirst.
О погибших и пострадавших пока не сообщается, на месте работает полиция.
Напомним, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи в воскресенье, 21 апреля, в католических церквях и отелях прогремело восемь взрывов. Еще один взрыв
Полиция задержала 24 подозреваемых.
Один из нападавших
Позже «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) взяло на себя
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