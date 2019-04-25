На пожаре в Путятинском районе пострадал человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на четверг, 25 апреля, в селе Путятино сгорел дом. Об этом сообщила
Сигнал о происшествии поступил на пульт в 3:24. В огне пострадал человек.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Наместо выезжали три расчета и девять человек личного состава.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.