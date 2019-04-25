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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 25 апреля, на пожаре в Путятине погиб мужчина, сообщило издательство «
Сигнал о происшествии
«Я проснулась от странного треска, Выглянула в окно и увидела, что горит дом, там жил один мужчина. Треск был от стрелявшего шифера. Я вызвала пожарных. Видела, как приехали две пожарные машины и сразу же начали тушить огонь, который уже охватил полдома и всю крышу» — рассказала источнику соседка погибшего.
Отмечается, что дом выгорел полностью.
«Мужчина-инвалид, хозяин дома погиб. Соседние постройки не пострадали, — пояснил инженер по охране села Александр Рожнов.
Причины пожара выясняют специалисты и следователи.
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