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11:08, 25 апреля 2019 311
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На пожаре в Путятине погиб мужчина

На пожаре в Путятине погиб мужчина

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 25 апреля, на пожаре в Путятине погиб мужчина, сообщило издательство «Пресса».

Сигнал о происшествии поступил на пульт в 3:24.

«Я проснулась от странного треска, Выглянула в окно и увидела, что горит дом, там жил один мужчина. Треск был от стрелявшего шифера. Я вызвала пожарных. Видела, как приехали две пожарные машины и сразу же начали тушить огонь, который уже охватил полдома и всю крышу» — рассказала источнику соседка погибшего.

Отмечается, что дом выгорел полностью.

«Мужчина-инвалид, хозяин дома погиб. Соседние постройки не пострадали, — пояснил инженер по охране села Александр Рожнов.

Причины пожара выясняют специалисты и следователи.


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