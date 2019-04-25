На площади Победы включили фонтан

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На площади Победы в тестовом режиме включили фонтан. Все городские фонтаны
В новому сезону подготовили семь фонтанов: на площадях Театральной, Победы, Соборной, по два фонтана на площади Ленина и на Лыбедском бульваре (фонтаны у цирка и «Лоси»). О запуске еще одного фонтана на Московском шоссе станет известно позже.
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За 40 лет, которые миновали со дня образования «Рязаньэнерго», энергосистема региона претерпела много изменений.