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8:17, 25 апреля 2019 787
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На Пасху и Красную горку в Рязани пустят дополнительный транспорт

На Пасху и Красную горку в Рязани пустят дополнительный транспорт

На Пасху и Красную горку в Рязани пустят дополнительный транспорт. Об этом сообщил сайт мэрии.

Для удобства в дни праздников 28 апреля и 5 мая на автобусном маршруте №2 «Рязань-2 — кладбище «Богородское» увеличат количество машин с двух до семи.

Кроме того, организуют дополнительный маршрут «Дворец молодежи» — кладбище «Богородское», который будет обслуживаться пяти машинами. Отправление от сквера Дворца молодежи на улице Татарской.

Рязанцы также смогут доехать до кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское» автобусами маршрута №96.

Автобусы будут останавливаться на всех промежуточных остановках общественного транспорта.


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