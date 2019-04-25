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На Пасху и Красную горку в Рязани пустят дополнительный транспорт. Об этом сообщил
Для удобства в дни праздников 28 апреля и 5 мая на автобусном маршруте №2 «Рязань-2 — кладбище «Богородское» увеличат количество машин с двух до семи.
Кроме того, организуют дополнительный маршрут «Дворец молодежи» — кладбище «Богородское», который будет обслуживаться пяти машинами. Отправление от сквера Дворца молодежи на улице Татарской.
Рязанцы также смогут доехать до кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское» автобусами маршрута №96.
Автобусы будут останавливаться на всех промежуточных остановках общественного транспорта.
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