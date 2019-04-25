Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:00, 25 апреля 2019 599

«Мармакс» рассказал об окружении комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

«Мармакс» рассказал об окружении комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

«Мармакс» рассказал об окружении жилого комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева», который будет расположен в историческом центре Рязани на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.

«Молодые амбициозные и уже состоявшиеся люди смогут поистине оценить настоящий европейский комфорт современной жизни. Новый жилой комплекс „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ — дом для активных городских жителей, решительных в своих планах и намерениях, знающих цену своего успеха», — пояснили в пресс-службе девелопера.

Компания «Мармакс» сообщила, что в нескольких минутах от строящегося объекта свои главные городские офисы открыли такие ведущие компании, как «Сбербанк» или «Газпромбанк». Рядом с улицей Чапаева находится Екатерининский храм — памятник архитектуры прошлого столетия.

«Недалеко от комплекса находится улица Почтовая — главная пешая улица города, Лыбедский бульвар и площадь Ленина. Но это не все преимущества расположения комплекса. „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ открывает большие возможности для выбора учебного заведения для детей — рядом расположены детские сады», — рассказали в компании «Мармакс».

Девелопер также отметил, что в шаговой доступности находятся школы с достойной историей:

  • гимназия №1 имени Екимецкой (улица Горького),
  • гимназия №2 имени Павлова (улица Соборная),
  • лицей №4 (площадь Соборная),
  • школа №6 с углубленным изучением французского языка (улица Семинарская),
  • школа №7 «Русская классическая школа» (улица Николодворянская),
  • школа №3 «Центр развития образования» (улица Дзержинского).

Об индивидуальных условиях приобретения и бронирования можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Чиновники изменили расчет НДФЛ при выплате зарплаты

Чиновники изменили расчет НДФЛ при выплате зарплаты

Все ответы по расчету аванса — в журнале «Зарплата».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 167 279
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 9
11:03, 12 апреля 2019 87 509
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
16:37, 24 апреля 2019 46 040
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 2
14:45, 25 апреля 2019 43 417
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов
16:50, 25 апреля 2019 37 373
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 1
Все новости
Форум