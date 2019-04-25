«Мармакс» рассказал об окружении комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

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«Мармакс» рассказал об окружении
«Молодые амбициозные и уже состоявшиеся люди смогут поистине оценить настоящий европейский комфорт современной жизни. Новый жилой комплекс „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ — дом для активных городских жителей, решительных в своих планах и намерениях, знающих цену своего успеха», — пояснили в пресс-службе девелопера.
«Недалеко от комплекса находится улица Почтовая — главная пешая улица города, Лыбедский бульвар и площадь Ленина. Но это не все преимущества расположения комплекса. „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ открывает большие возможности для выбора учебного заведения для детей — рядом расположены детские сады», — рассказали в компании «Мармакс».
Девелопер также отметил, что в шаговой доступности находятся школы с достойной историей:
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