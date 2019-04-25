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Летом в рязанских школьных лагерях отдохнут четыре с половиной тысячи детей, сообщил
В городе будут работать 66 пришкольных лагерей. На базе школы №49 организуют лагерь труда и отдыха.
Их начальники встретились в среду, 24апреля, во Дворце молодежи. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, МП «Детское питание», ДЮЦ «Звезда», Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи, РГУ имени Есенина они обсудили актуальные вопросы по подготовке к открытию лагерей с дневным пребыванием детей.
Собравшимся представят проект «Музейное лето», разработанный педагогами. Детям, отдыхающим в лагерях, предложили принять участие в пеших экскурсиях по улицам города с посещением музеев.
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