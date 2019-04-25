Коммунисты пригласили рязанцев на первомайскую демонстрацию

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Рязанские коммунисты предложили жителя города присоединиться к первомайскому шествию под красными флагами.
«Первомай — не только праздник, ставший таковым в 1918-м году по указу Советского правительства. Еще раньше в этот день с антикапиталистическими лозунгами вышли рабочие Австралии, США, Европы и царской России. Многие из них поплатились за это жизнями», — сообщает
По словам членов партии, в советское время праздник 1 Мая назывался Днем Международной солидарности трудящихся. После перестройки его переименовали в Праздник весны и труда, а праздничные демонстрации упразднили.
«С тех пор его продолжали отмечать только коммунисты и их сторонники, пока в 2013-м году на улицы российских городов „добровольно-принудительно“ не вышли подконтрольные властям бюджетники», — говорится в сообщении.
Коммунисты призвали рязанцев «не идти на поводу у фальшивых профсоюзников»: «Вставайте под красные знамена КПРФ! Боритесь вместе с нами за свои права!»
Напомним, 1 мая в Рязани традиционно состоится праздничное шествие, участниками которого станут представители общественных организаций, трудовых коллективов, политических партий, а также сотрудники администрации и правительства.
Колонна КПРФ будет формироваться с 9 утра около Вечного Огня на площади Победы. Завершить шествие коммунисты планируют митингом на площади Ленина.
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