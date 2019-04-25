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12:05, 25 апреля 2019 111

Коммунисты пригласили рязанцев на первомайскую демонстрацию

Коммунисты пригласили рязанцев на первомайскую демонстрацию

Рязанские коммунисты предложили жителя города присоединиться к первомайскому шествию под красными флагами.

«Первомай — не только праздник, ставший таковым в 1918-м году по указу Советского правительства. Еще раньше в этот день с антикапиталистическими лозунгами вышли рабочие Австралии, США, Европы и царской России. Многие из них поплатились за это жизнями», — сообщает сайт обкома КПРФ.

По словам членов партии, в советское время праздник 1 Мая назывался Днем Международной солидарности трудящихся. После перестройки его переименовали в Праздник весны и труда, а праздничные демонстрации упразднили.

«С тех пор его продолжали отмечать только коммунисты и их сторонники, пока в 2013-м году на улицы российских городов „добровольно-принудительно“ не вышли подконтрольные властям бюджетники», — говорится в сообщении.

Коммунисты призвали рязанцев «не идти на поводу у фальшивых профсоюзников»: «Вставайте под красные знамена КПРФ! Боритесь вместе с нами за свои права!»

Напомним, 1 мая в Рязани традиционно состоится праздничное шествие, участниками которого станут представители общественных организаций, трудовых коллективов, политических партий, а также сотрудники администрации и правительства.

Колонна КПРФ будет формироваться с 9 утра около Вечного Огня на площади Победы. Завершить шествие коммунисты планируют митингом на площади Ленина.


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