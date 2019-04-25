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Калужанину грозит до 15 лет тюрьмы за разбойное нападение. Об этом сообщил
Инцидент произошел в ночь на 13 апреля.
По версии оперативников, 27-летний потерпевший вышел из кафе и отправился домой. В этот момент к нему подошел молодой человек с ножом в руках и потребовал отдать ему телефон стоимостью 6100 рублей.
Во время конфликта потерпевший получил два ножевых ранения.
Подозреваемый с места преступления скрылся, потерпевшего доставили в реанимационное отделение медицинского учреждения.
Полиция нашла видеозапись произошедшего и арестовала нападавшего — жителя соседнего региона 1991 года рождения.
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