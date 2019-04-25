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16:13, 25 апреля 2019 582
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Калужанину грозит до 15 лет тюрьмы за разбойное нападение

Калужанину грозит до 15 лет тюрьмы за разбойное нападение

Калужанину грозит до 15 лет тюрьмы за разбойное нападение. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 13 апреля.

По версии оперативников, 27-летний потерпевший вышел из кафе и отправился домой. В этот момент к нему подошел молодой человек с ножом в руках и потребовал отдать ему телефон стоимостью 6100 рублей.

Во время конфликта потерпевший получил два ножевых ранения.

Подозреваемый с места преступления скрылся, потерпевшего доставили в реанимационное отделение медицинского учреждения.

Полиция нашла видеозапись произошедшего и арестовала нападавшего — жителя соседнего региона 1991 года рождения.


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