Федеральный канал снял сюжет о развитии цифровой медицины в Рязани

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Федеральный канал «Россия-24» снял сюжет о развитии цифровой медицины в Рязани. Его показали в эфире в четверг, 25 апреля.
Журналисты рассказали о поликлинике областной клинической больницы, в которой тестируется новая технология дистанционного оказания медицинской помощи.
Губернатор Николай Любимов и съемочная группа ознакомились с новейшим медицинским оборудованием, приобретенным в рамках пилотной программы «Новые цифровые технологии в здравоохранении Рязанской области».
«Проект реализуется по инициативе главы региона с целью снижения смертности, повышения качества оказания и доступности медпомощи жителям», — отметили на сайте регионального правительства.
Напомним, для этих целей
Кроме того, в сюжете рассказали о строительстве новой
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