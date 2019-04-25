Двух жителей Калужской области осудили за махинации с кредиткой

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Двух жителей Калужской области осудили за махинации с кредитками. Об этом сообщил
В июле 2018 года в руки 34-летнего и 32-летнего местных жителей попала кредитная карта, выпущенная на имя третьего лица.
Приятели позвонили на телефон горячей линии банка и сообщили работнику кредитной организации заведомо ложные сведения о том, что карта принадлежит одному из них. Злоумышленники получили код для активации кредитной карты и доступ к банковскому счету.
В тот же день мошенники в банкомате сняли со счета кредитной карты 44 тысячи рублей.
В судебном заседании вину мошенники признали и полностью возместили причиненный банку ущерб.
Суд назначил виновным наказание в виде исправительных работ.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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