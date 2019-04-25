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До смерти забившему мать сасовцу вынесли приговор. Об этом сообщает издательство «
В конце прошлого года пьяный мужчина месяц избивал 80-летнюю мать за то, что она упрекала его в злоупотреблении спиртным. Пожилая женщина не обращалась ни к медикам, ни в полицию. Она умерла от многочисленных травм.
58-летнего сасовца приговорили к 11 годам колонии особого режима.
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