Аркадий Фомин рассказал о фейках, критике и снятии стресса. Интервью

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Областной думе исполнилось двадцать пять лет, девять из них ее председателем является Аркадий Фомин.
В эксклюзивном интервью главному редактору RZN.info Наталье Смольяниновой он рассказал о принятых за это время основных проектах и отправленных депутатских запросах, об отношении к федеральным законам, о фейках и оскорблении власти, о дочерях и снятии стресса.
Полностью интервью можно прочитать в нашем разделе «
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За 40 лет, которые миновали со дня образования «Рязаньэнерго», энергосистема региона претерпела много изменений.