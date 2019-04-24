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Все городские и сельские школы Рязанской области оснастят компьютерами и интернетом. Об этом заявил Николай Любимов во вторник, 23 апреля, во время рабочей поездки в Кораблинский район, сообщает ИД «
Как сказал губернатор, образовательная система будет развиваться блогодаря нацпроектам.
Ближайшая задача, которую обозначил Любимов — оснащение всех городских и сельских школ компьютерами и интернетом, а также участие в проекте «Открытая школа», что даст возможность детям, в том числе и жителям из глубинки общаться онлайн с педагогами регионального, федерального и мирового уровня.
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