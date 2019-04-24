Во Владимирскую область приедет Жириновский

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 27 апреля, агитпоезд вместе с лидером Владимиром Жириновским посетит Владимирскую область, об этом сообщила
Поезд ЛДПР сделает остановки на пяти станциях: станции Костерево, во Владимире, Коврове, Камешково и Боголюбово.
На каждой станции юристы проведут прием граждан.
«Каждое обращение, пожелание или жалоба будут приняты во внимание, рассмотрены и удовлетворены. Самые сложные и нерешаемые проблемные вопросы лидер ЛДПР Владимир Жириновский возьмет под личный контроль», — говорится в сообщении.
Владимирцев попросили приносить обращения в письменном виде.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПеред кражей в сараевском храме подросток угнал машину — полиция
|
cледующая новость →Рязанцев снова пригласили на областной фестиваль «Во!СемьЯ!»
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.