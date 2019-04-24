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Фото: Ru.wikipedia.org
Во Владимире заблокировали сайты по продаже дипломов. Об этом сообщил
Во время проверки выявили сайты, предлагающие приобрести документы о прохождении обучения: дипломы высших и средних учебных заведений, аттестатов за 9 и 11 класс.
Кроме того, можно было заказать чистые бланки для самостоятельного заполнения.
Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании информации, распространяемой на указанных сайтах, запрещенной.
Заявления прокурора удовлетворили, сайты заблокировали.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.