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Фото: Pixabay.com
В Туве задержали восемь из девяти сбежавших заключенных. Об этом в среду, 24 апреля, сообщила
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В региональном МВД для поимки преступников развернули оперативный штаб. Его возглавил глава республиканского МВД генерал-майор полиции Александр Щур.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.