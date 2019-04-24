В Тамбов привезут мощи Матроны Московской

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В Тамбов привезут мощи блаженной Матроны Московской, сообщил
Частицу святых мощей доставят 13 мая в 8:00 на Соборную площадь у Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Проводы святыни состоятся 26 мая в 8:00 после Божественной литургии.
В течение этого времени будут ежедневно совершаться молебны с чтением акафиста.
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