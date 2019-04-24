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Фото: Pixabay.com
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь. Об этом
По версии следователей, этот случай произошел в 2017 году в онкологическом отделении Дорожной клинической больницы на станции Саратов-2 (входит в «РЖД»). В клинику обратилась 57-летняя женщина, которой по результатам обследования в учреждении не онкологического профиля поставили диагноз «рак правой молочной железы». Медики не стали проверять его и прооперировали пациентку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Виновным грозит до двух лет тюрьмы.
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