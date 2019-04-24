В сараевском селе мужчина ударил собутыльника ножом в живот

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В сараевском селе Белоречье мужчина ударил собутыльника ножом в живот. Об этом сообщило издательство «
Днем во вторник, 23 апреля, во время застолья мужчины поссорились. Один из них ударил другого ножом.
Пострадавшего доставили в больницу.
Злоумышленник азадержали, он признал вину.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калуге мотоциклист погиб после столкновения с трактором
|
cледующая новость →«Сбербанк» открыл линию оперативной консультационной помощи застройщикам
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.