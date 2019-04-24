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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани открыли новый пункт КВЦ. Он находится в доме №6а на улице Поселковой (магазин «Дикси»),
Время работы:
Выходные в воскресенье и понедельник.
При этом закрылся пункт приема платежей по адресу: улица Качевская, дом №34, корпус 2.
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