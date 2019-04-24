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18:48, 24 апреля 2019 187
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В Рязани обновили разметку на 25 улицах. Список

В Рязани обновили разметку на 25 улицах. Список

Фото: Pixabay.com

В Рязани обновили разметку на 25 улицах. Об этом в среду, 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы начались в середине месяца. Новая краска появилась на разделительных полосах и пешеходных переходах.

Полностью список улиц выглядит так:

  • Улица Соборная;
  • площадь Соборная;
  • площадь Ленина;
  • Первомайский проспект;
  • улица Дзержинского;
  • улица Спортивная;
  • Голенчинское шоссе;
  • улица Халтурина;
  • улица Гагарина (от улицы Дзержинского до улицы Спортивной);
  • проезд Завражнова;
  • улица Вокзальная;
  • улица Есенина (путепровод);
  • улица Краснорядская;
  • улица Почтовая;
  • улица Кремлевский вал;
  • улица Радищева;
  • площадь Театральная;
  • улица Циолковского;
  • Куйбышевское шоссе (до трассы М-5);
  • улица Семинарская;
  • улица Каширина (от Первомайского проспекта до улицы Семинарской);
  • улица Вознесенская;
  • улица Введенская;
  • улица Кальная.

На последних восьми участках пешеходные переходы обновят в ближайшее время.

Кроме того, работы продолжатся и на других улицах.


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