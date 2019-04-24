В Рязани обновили разметку на 25 улицах. Список

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Фото: Pixabay.com
В Рязани обновили разметку на 25 улицах. Об этом в среду, 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы начались в середине месяца. Новая краска появилась на разделительных полосах и пешеходных переходах.
Полностью список улиц выглядит так:
На последних восьми участках пешеходные переходы обновят в ближайшее время.
Кроме того, работы продолжатся и на других улицах.
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