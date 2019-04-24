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15:32, 24 апреля 2019 195
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В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии с женщиной-пешеходом

В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии с женщиной-пешеходом

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии с женщиной-пешеходом. Она произошла 10 ноября примерно в 17:10 на Московском шоссе, сообщили в региональном УМВД.

Предварительно, у дома №22б KIA Sportage сбила 66-летнюю женщину, переходившую дороге по нерегулируемой «зебре». Пострадавшую госпитализировали.

За рулем машины был 32-летний рязанец.

Очевидцев просят обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-97-56.


© RZN.info

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