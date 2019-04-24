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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии с женщиной-пешеходом. Она произошла 10 ноября примерно в 17:10 на Московском шоссе,
Предварительно, у дома №22б KIA Sportage сбила 66-летнюю женщину, переходившую дороге по нерегулируемой «зебре». Пострадавшую госпитализировали.
За рулем машины был 32-летний рязанец.
Очевидцев просят обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-97-56.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.